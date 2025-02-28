Не просто испытание, а личный вызов: Виктория Боня в апреле отправится покорять Эверест

В последние годы Виктория Боня стала заниматься альпинизмом. Она уже побывала на вершине горы Манаслу. Следующая её цель — Эверест. Знаменитость собирается покорить его уже в апреле.
Предстоящее путешествие — это больше, чем спорт или развлечение для Бони. Для неё это целая философия. Она хочет стереть все границы, которые существуют в человеческом сознании, и доказать, что возможно всё.
"Я отправляюсь в самое сложное путешествие своей жизни — на вершину Эвереста. Это не просто испытание, а личный вызов, символ преодоления и свободы. Я хочу показать, что границы существуют только в голове. Каждая из нас способна на большее. Я не просто иду в горы — я беру с собой историю, эмоции, красоту и силу", — поделилась Боня в личном блоге.
Она добавила, что покорение Эвереста станет главным шагом в её жизни, ведь она мечтала об этом десять лет.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.