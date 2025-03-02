Малышева рассказала об отношениях с мужем: за хорошего человека замуж вышла

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Телеведущая Елена Малышева похвасталась романтичным мужем.

Фото: https://vk.com/zdorovie_info?ysclid=m7kvxdk0ee458693845 by Инстаграм Елены Малышевой is licensed under public doman Телеведущая Елена Малышева

Елена Малышева показала записку с признаем в любви, которую оставила супругу, убегая на работу.

"А сегодня снова рано убегала на работу и увидела букет и ответ. За хорошего человека я вышла замуж 11 сентября 1987г", — написала Елена Васильевна.

Муж Елены Малышевой — профессор Российского университета медицины, специалист по молекулярной биологии Игорь Малышев.

В браке у них родились двое сыновей — Игорь (1988 года рождения) и Василий (1990 года рождения). Оба сына теледоктора сейчас проживают с семьями в США.

Ранее Елена Малышева показала свою кокетливую внучку Анечку.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



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