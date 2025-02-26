Анна Семенович высказалась о заработках жениха

Певица Анна Семенович похвасталась благосостоянием своего избранника, бизнесмена Дениса Шреера.
Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что её возлюбленный — состоятельный мужчина с хорошими заработками.
"Денис зарабатывает намного больше, чем я. Балует меня дорогими подарками, возит на лучшие курорты", — объяснила певица.
Она оценила его имущество как "приличное", учитывая возраст своего избранника.
Семенович уверена, что заработков Шреера хватит ей с лихвой для изобильной жизни.
При этом бизнесмен не спешит делать Анне предложение руки и сердца. Свадьба певицы откладывается на неопределённый срок.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
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