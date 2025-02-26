Актриса Рене Зеллвегер объяснила, почему не собирается выходить замуж

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер рассказала, почему не собирается связывать себя узами брака.

Фото: https://vk.com/renee_zellweger_club by ВК-аккаунт Рене Зеллвегер is licensed under public doman Актриса Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер объяснила, что не стремится вступать в брак. У неё за плечами есть один неудачный брачный союз, который продлился всего четыре месяца. Актриса расторгла брак, обвинив супруга в мошенничестве.

Сейчас актриса состоит в отношениях с Энтони Анстедом. Её всё устраивает в отношениях с возлюбленным, поэтому она не видит смысла в штампе в паспорте.

"Рене видела, как многие пары, особенно в Голливуде, идеально уживались в гражданском браке, но стоило им пожениться, как всё начинало рушиться", — цитирует слова своего источника Daily Mail.

Уточнения

Рене́ Кэ́тлин Зеллве́гер (англ. Renée Kathleen Zellweger; род. 25 апреля 1969, Кэти, Техас, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Лауреат двух премий «Оскар».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.