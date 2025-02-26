Актриса Рене Зеллвегер объяснила, почему не собирается выходить замуж

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер рассказала, почему не собирается связывать себя узами брака.
Рене Зеллвегер объяснила, что не стремится вступать в брак. У неё за плечами есть один неудачный брачный союз, который продлился всего четыре месяца. Актриса расторгла брак, обвинив супруга в мошенничестве.
Сейчас актриса состоит в отношениях с Энтони Анстедом. Её всё устраивает в отношениях с возлюбленным, поэтому она не видит смысла в штампе в паспорте.
"Рене видела, как многие пары, особенно в Голливуде, идеально уживались в гражданском браке, но стоило им пожениться, как всё начинало рушиться", — цитирует слова своего источника Daily Mail.
Рене́ Кэ́тлин Зеллве́гер (англ. Renée Kathleen Zellweger; род. 25 апреля 1969, Кэти, Техас, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Лауреат двух премий «Оскар».
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