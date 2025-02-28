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Дальше молчать нет возможности: Самойлова заинтриговала фанатов намёком на пятую беременность

0:51
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган часто развлекают поклонников забавными видео об их семейной жизни. У супругов четверо детей и коза, которая стала настоящей любимицей подписчиков звёздной пары.

Беременная женщина
Фото: commons.wikimedia.org by https://pixabay.com/de/users/wenphotos-1798295/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина

На этот раз Самойлова опубликовала в своём Telegram-канале интригующее видео, на котором она говорит загадочные, но недвусмысленные слова и поглаживает себя по животу.

"3 марта я должна сказать Денису нечто важное. Я вообще пока не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности", — сказала Самойлова.

Пользователи Сети тут же сделали вывод, что у многодетных знаменитостей появится пятый ребёнок, однако, учитывая, что звёзды любят юмор и веселье, вполне может оказаться, что это был просто своеобразный розыгрыш.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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