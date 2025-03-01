Всегда плохой? Какой образ русских чаще всего встречается в западном кино

На премию "Оскар" претендует русский актёр Юрий Борисов за роль в фильме "Анора". Почему россиян в кино США часто показывают в негативном свете?
В фильме "Анора" представлено два типа русских — безответственный и избалованный сын олигарха в исполнении Марка Эйдельштейна и гопник в исполнении Юрия Борисова.
Голливуд, как правило, стереотипно показывает россиян. Часто это бандиты, мафиози, нечистые на руку бизнесмены. Они неотёсаны, много пьют и не боятся холода.
"Хорошо, если без медведя на привязи и без гармошки. Даже русский космонавт ("Армагеддон") слеплен из того же теста. Конечно, популярен образ русского шпиона и наемного убийцы ("Солт", "Железный человек", "Джон Уик") — пишет "Вечерняя Москва".
Положительный образ русского можно увидеть лишь в фильме "Красная жара". Этого персонажа исполнил актёр Арнольд Шварценеггер.
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.
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