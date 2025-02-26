Шепелев объяснил, почему в момент смерти Жанны Фриске его и сына не было рядом

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как пытался огородить сына Платона от трагедии, связанной со смертью его мамы, певицы Жанны Фриске.

Фото: https://vk.com/jf_fj by ВК-аккаунт Жанны Фриске is licensed under public doman Певица Жанна Фриске

Дмитрий Шепелев объяснил, что целенаправленно увёз сына Платона подальше от умирающей матери, так как не хотел, чтобы мальчик видел смерть Жанны.

Звезда ТВ понял заранее, что борьба за жизнь Фриске уже проиграна.

"Это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий, и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона", — рассказал Шепелев в интервью Надежде Стрелец.

Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске Наталья Фриске с дочерью переехала жить в дом родителей.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».



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