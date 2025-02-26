Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на Оземпике

Звезда "Дома-2" Виктория Боня пристыдила публику за нападки на американскую певицу Селену Гомес.
Викторию Боню возмутили претензии к Селене Гомес, которая якобы похудела с помощью препарата для диабетиков "Оземпик".
Звезда телестройки помечтала о наступлении такого дня, когда женщин не будут оценивать только по внешнему виду. Она считает, что представительниц прекрасного пола следует уважать за ум, доброту и их поступки.
"Красота разнообразна, и истинная ценность лежит далеко за рамками того, что видят глаза!" — выразила своё мнение Виктория в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня влюбилась в продавца автомобилей.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер, актриса, спортсмен.
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