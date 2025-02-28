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Всегда смотрите: онкобольной Влад Лисовец дал неожиданный совет, как победить стресс

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Шоу-бизнес

Борющийся с раком стилист Влад Лисовец опубликовал в своём блоге скриншот переписки с поклонницей, поблагодарившей его за эмоции, которые она испытала после его недавнего интервью. Оно стало настоящим бальзамом на душу для женщины.

Птицы в небе
Фото: flickr.com by Susanne Nilsson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Птицы в небе

"Всегда смотрите, когда опять начнёт крыть. Снимаю стрессы", — написал в ответ Лисовец.

Пользователи Сети, переживающие за здоровье Влада, восхищаются его умением радоваться жизни даже в тяжёлых ситуациях. Они находят мудрым такой подход и, глядя на стилиста, легче справляются с собственными трудностями.

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основатель школы стиля «LISOschool», арт пространства и кофейни «LISObon».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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