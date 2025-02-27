Дело не в суеверии: Дмитрий Колдун признался, как относится к предстоящему 40-летнему юбилею

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Дмитрий Колдун принял участие в шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" и рассказал, как относится к предстоящему 40-летнему юбилею.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Колдун

11 июня Дмитрию исполнится 40 лет. У него нет никаких суеверий насчёт празднования этой даты. В этот день Колдун выступит на сольном концерте, который состоится в Москве, однако он не вполне позитивно относится к своему 40-летнему возрасту.

"Я человек несуеверный, если есть какие-то суеверия насчёт этой цифры, но я немного стесняюсь своего возраста", — признался Колдун.

Исполнитель спел в эфире свою новую песню "Розы" и предложил дарить её женщинам на 8 марта.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Колду́н (бел. Дзмітрый Аляксандравіч Калдун; 11 июня 1985, Минск) — белорусский певец, поэт и композитор.



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