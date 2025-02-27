Коробка с сюрпризом: Анна Семенович рассказала о самом необычном подарке, который ей дарили на 8 марта

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Совсем скоро наступит весна, и женщины уже предвкушают 8 марта — день приятных сюрпризов и добрых пожеланий. Звёзды тоже с нетерпением ждут этой даты. В преддверии праздника Анна Семенович поделилась воспоминаниями о самом необычном подарке, который ей дарили в женский день.

Фото: unsplash.com by Emiel Molenaar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветы и бабочки

Как сообщает Общественная Служба Новостей, однажды Семенович получила в подарок золотой микрофон, усыпанный бриллиантами, но даже это не было самым оригинальным сюрпризом. Больше всех смог удивить певицу поклонник, подаривший ей кое-что другое.

"Мне на 8 марта однажды подарили коробку. Я была в гримёрке, когда решила открыть, и из неё вылетели роскошные бабочки, внутри были цветы и пожелания. Это один из самых необычных сюрпризов, которые я когда-либо получала", — рассказала Анна.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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