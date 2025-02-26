Алексей Воробьёв пофлиртовал с Малышевой: вы меня так к стулу прижали

Актёр и певец Алексей Воробьёв пытался подбить клинья к теледоктору Елене Малышевой.
Алексей Воробьёв опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он стал гостем передачи Елены Малышевой "Жить здорово".
Воробьёв поладил с телеведущей. Они пообнимались.
"Вы меня так к стулу прижали", — сказал смущённый актёр.
Малышева объяснила, что просто так его обняла. Воробьёв не остался в долгу. Он заявил, что думает о Малышевой, когда ему плохо и тоскливо.
Елена Васильевна назвала Воробьёва накаченным красавцем и призналась, что подписана на него в социальных сетях.
"Ты становишься старше и старше, и ты никогда не женишься", — выразила своё мнение Малышева.
Воробьёв поинтересовался у Малышевой, когда она собирается разводиться со своим мужем.
Ранее Алексей Воробьёв назвал девушек с макияжем неполноценными личностями.
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
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