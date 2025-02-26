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Алексей Воробьёв пофлиртовал с Малышевой: вы меня так к стулу прижали

1:02
Шоу-бизнес

Актёр и певец Алексей Воробьёв пытался подбить клинья к теледоктору Елене Малышевой.

Телеведущая Елена Малышева и актёр Алексей Воробьёв
Фото: https://www.instagram.com/mr.alexsparrow by Инстаграм Алексея Воробьёва is licensed under public doman
Телеведущая Елена Малышева и актёр Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он стал гостем передачи Елены Малышевой "Жить здорово".

Воробьёв поладил с телеведущей. Они пообнимались.

"Вы меня так к стулу прижали", — сказал смущённый актёр.

Малышева объяснила, что просто так его обняла. Воробьёв не остался в долгу. Он заявил, что думает о Малышевой, когда ему плохо и тоскливо.

Елена Васильевна назвала Воробьёва накаченным красавцем и призналась, что подписана на него в социальных сетях.

"Ты становишься старше и старше, и ты никогда не женишься", — выразила своё мнение Малышева.

Воробьёв поинтересовался у Малышевой, когда она собирается разводиться со своим мужем.

Ранее Алексей Воробьёв назвал девушек с макияжем неполноценными личностями.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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