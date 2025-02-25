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Ксения Бородина объяснила, почему не взяла на отдых дочку Сердюкова

0:51
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, каким составом её семья отправилась отдыхать.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: https://vk.com/borodyliavk by Вк-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина взяла на отдых свою маму и маму Николая Сердюкова. По её словам, женщины быстро поладили и отлично проводят время вместе.

В поездку также звезда "Дома-2" взяла младшую дочь Теону, а Маруся осталась в Москве, так как не может прервать учёбу и отменить соревнования.

Она рассказала, почему опять не взяли в поездку наследницу Николая по имени Николь.

"Очень хотели и ждали до последнего, что Николька поправится и полетит с нами, но малышка заболела и не смогла", — написала звезда телестройки в социальных сетях.

Ранее Николай Сердюков пожаловался на обман со стороны бывшей жены, блогера Алины Акиловой.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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