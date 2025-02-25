Ковальчук показала романтические кадры в годовщину встречи с Чумаковым

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук празднует 17-летия со дня совместной жизни с Алексеем Чумаковым.

Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk by Инстаграм Юлии Ковальчук is licensed under public doman Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков

Юлия Ковальчук в соцсетях поделилась романтическими снимками с супругом, певцом Алексеем Чумаковым.

"17 лет есть только ты и я. Ещё Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе", — написала Юлия под кадрами.

Ковальчук и Чумаков познакомились в 2003 году во время участия в шоу "Танцы на льду". Алексей и Юлия посетили концерты друг друга и влюбились.

В 2013 году артисты скромно расписались в Москве, а отметили торжество позже в Испании.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.