Пранкер Сорян возмущён словами Урганта об эмиграции, сказанными 12 лет назад

В последнее время в Сети стали обсуждать интервью, которое Иван Ургант 12 лет назад дал Ксении Собчак. Тогда телеведущий рассуждал об эмиграции и называл причины, которые заставили бы его уехать из России.
Ургант говорил, что он эмигрирует, если на родине ему не дадут возможности самовыражаться, читать то, что он хочет, общаться с интересными ему людьми, высказывать своё мнение. На эти слова обратил внимание пранкер Сорян и в своём Telegram-канале возмутился тем, что Ургант допускал возможность своего переезда. По мнению Соряна, истинный патриот должен оставаться на родине в любом случае.
"Человек выдвигает условия нам и нашей власти, в каком случае он покинет страну, а в каком — останется. Что за условия и какое вообще право их имеет ставить нам Иван Ургант? Он кто? О каком патриотизме вообще может идти речь, когда человек даже просто размышляет на тему того, в каком случае он уедет из страны?" — недоумевает Сорян.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.
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