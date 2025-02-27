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Пранкер Сорян возмущён словами Урганта об эмиграции, сказанными 12 лет назад

1:07
Шоу-бизнес

В последнее время в Сети стали обсуждать интервью, которое Иван Ургант 12 лет назад дал Ксении Собчак. Тогда телеведущий рассуждал об эмиграции и называл причины, которые заставили бы его уехать из России.

Иван Ургант и Дарья Александрова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант и Дарья Александрова

Ургант говорил, что он эмигрирует, если на родине ему не дадут возможности самовыражаться, читать то, что он хочет, общаться с интересными ему людьми, высказывать своё мнение. На эти слова обратил внимание пранкер Сорян и в своём Telegram-канале возмутился тем, что Ургант допускал возможность своего переезда. По мнению Соряна, истинный патриот должен оставаться на родине в любом случае.

"Человек выдвигает условия нам и нашей власти, в каком случае он покинет страну, а в каком — останется. Что за условия и какое вообще право их имеет ставить нам Иван Ургант? Он кто? О каком патриотизме вообще может идти речь, когда человек даже просто размышляет на тему того, в каком случае он уедет из страны?" — недоумевает Сорян.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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