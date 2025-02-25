Певец Шаман без штанов показал домашний ужин с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, показал, как весело проводит время за домашним ужином с Екатериной Мизулиной.
В Сети распространяются кадры, на которых певец Шаман ужинает с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной у неё дома.
Парочка приготовила себе аппетитную запечённую курицу. Исполнитель хита "Я русский" старательно разделывал курицу с помощью кулинарных ножниц.
Потом Мизулина и Дронов засели за стол, с аппетитом поедая приготовленную снедь.
Поклонники Шамана обратили внимание на то, что певец предстал без штанов в лёгкой пижамной рубашке. Сомнений в романе двух публичных персон у публики остаётся всё меньше.
Ранее певец Шаман назвал фанатизмом критику в свой адрес.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.