Певец Шаман без штанов показал домашний ужин с Екатериной Мизулиной

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, показал, как весело проводит время за домашним ужином с Екатериной Мизулиной.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

В Сети распространяются кадры, на которых певец Шаман ужинает с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной у неё дома.

Парочка приготовила себе аппетитную запечённую курицу. Исполнитель хита "Я русский" старательно разделывал курицу с помощью кулинарных ножниц.

Потом Мизулина и Дронов засели за стол, с аппетитом поедая приготовленную снедь.

Поклонники Шамана обратили внимание на то, что певец предстал без штанов в лёгкой пижамной рубашке. Сомнений в романе двух публичных персон у публики остаётся всё меньше.

Ранее певец Шаман назвал фанатизмом критику в свой адрес.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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