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Сын Наташи Королёвой показал жену Мелиссу после тяжёлой операции на лице

0:57
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой Архип Глушко показал, как выглядит его супруга Мелисса, перенёсшая сложную челюстно-лицевую операцию.

Сын Наташи Королёвой с женой
Фото: https://www.instagram.com/melissa_foxs_ by Инстаграм Мелиссы Глушко is licensed under public doman
Сын Наташи Королёвой с женой

В Сети появились кадры, на которых запечатлён Архип Глушко вместе со своей супругой Мелиссой. Девушка перенесла тяжёлую операцию на лице.

У Мелиссы на фото ещё не сошёл отёк. Ей срезали кости с ног и наращивали с помощью костной ткани нижнюю челюсть, которая у неё была с врождённым дефектом.

Сейчас Архип и Мелисса наслаждаются отдыхом в ОАЭ. Для послеоперационных фотосессий отлично пригодился национальный костюм жителей дубайской пустыни, который частично закрывает лицо.

Сама девушка предпочитает не демонстрировать послеоперационную внешность, закрывая часть лица.

Ранее Наташа Королёва объяснила, почему ей не понравился концерт Дженнифер Лопес.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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