Сын Наташи Королёвой показал жену Мелиссу после тяжёлой операции на лице

Сын Наташи Королевой Архип Глушко показал, как выглядит его супруга Мелисса, перенёсшая сложную челюстно-лицевую операцию.
В Сети появились кадры, на которых запечатлён Архип Глушко вместе со своей супругой Мелиссой. Девушка перенесла тяжёлую операцию на лице.
У Мелиссы на фото ещё не сошёл отёк. Ей срезали кости с ног и наращивали с помощью костной ткани нижнюю челюсть, которая у неё была с врождённым дефектом.
Сейчас Архип и Мелисса наслаждаются отдыхом в ОАЭ. Для послеоперационных фотосессий отлично пригодился национальный костюм жителей дубайской пустыни, который частично закрывает лицо.
Сама девушка предпочитает не демонстрировать послеоперационную внешность, закрывая часть лица.
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Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.
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