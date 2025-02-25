Сын Наташи Королёвой показал жену Мелиссу после тяжёлой операции на лице

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Сын Наташи Королевой Архип Глушко показал, как выглядит его супруга Мелисса, перенёсшая сложную челюстно-лицевую операцию.

Фото: https://www.instagram.com/melissa_foxs_ by Инстаграм Мелиссы Глушко is licensed under public doman Сын Наташи Королёвой с женой

В Сети появились кадры, на которых запечатлён Архип Глушко вместе со своей супругой Мелиссой. Девушка перенесла тяжёлую операцию на лице.

У Мелиссы на фото ещё не сошёл отёк. Ей срезали кости с ног и наращивали с помощью костной ткани нижнюю челюсть, которая у неё была с врождённым дефектом.

Сейчас Архип и Мелисса наслаждаются отдыхом в ОАЭ. Для послеоперационных фотосессий отлично пригодился национальный костюм жителей дубайской пустыни, который частично закрывает лицо.

Сама девушка предпочитает не демонстрировать послеоперационную внешность, закрывая часть лица.

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Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.



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