Блогер Айза объяснила звезде "Дома-2" Ирине Пинчук, что ждёт её после развода с мужем.
Айза Долматова поддержала Ирину Пинчук, которая сообщила, что расторгает брак с мужем Араем Чобаняном из-за того, что уличила его в изменах.
Бывшая жена рэпера Гуфа уверена, что это решение правильное, так как знаменует собой начало яркой и счастливой жизни.
"Пусть эти 6 лет будут твоей репетицией к новым высотам. P.S: ты афигеешь, сколько …. (достойных) мужчин вокруг", — написала Айза в социальных сетях.
Айза ранее поддержала певицу Алсу, рассказавшую о причинах распада многолетнего брака. Она посоветовала женщинам ничего не терпеть.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.