Блогер Айза поддержала решение Ирины Пинчук о разводе

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза объяснила звезде "Дома-2" Ирине Пинчук, что ждёт её после развода с мужем.

Фото: https://vk.com/irinapinchukfan by ВК-аккаунт Ирины Пинчук is licensed under public doman Блогер Ирина Пинчук с семьёй

Айза Долматова поддержала Ирину Пинчук, которая сообщила, что расторгает брак с мужем Араем Чобаняном из-за того, что уличила его в изменах.

Бывшая жена рэпера Гуфа уверена, что это решение правильное, так как знаменует собой начало яркой и счастливой жизни.

"Пусть эти 6 лет будут твоей репетицией к новым высотам. P.S: ты афигеешь, сколько …. (достойных) мужчин вокруг", — написала Айза в социальных сетях.

Айза ранее поддержала певицу Алсу, рассказавшую о причинах распада многолетнего брака. Она посоветовала женщинам ничего не терпеть.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.

