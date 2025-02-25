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Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу

1:35
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил NEWS. RU, что члены жюри на телевизионных шоу впервые слышат исполняемые участниками песни одновременно со зрителями. По его словам, это принципиальное решение организаторов, которое позволяет судьям оценивать выступления наравне с аудиторией.

Сергей Соседов
Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Соседов

Соседов уточнил, что в рамках шоу никто из судей заранее не получает доступ к списку композиций, которые будут исполнены. Члены жюри смотрят и оценивают выступления, не имея возможности посетить репетиции. Все реакции и мнения формируются непосредственно во время самого шоу.

Ранее, по словам критика, участники могли заранее ознакомиться с музыкальным материалом, что давало им возможность подготовить оценку. Однако теперь формат шоу изменился, и судьи полагаются исключительно на свою память и мгновенное восприятие. Процесс оценки не репетируется, а рецензии составляются сразу после просмотра выступления.

Кроме того, организаторы перестали сообщать названия песен до начала шоу. Как отметил Соседов, теперь приходится ориентироваться на память, чтобы вспомнить имена исполнителей и авторов. Некоторые коллеги используют эмоциональные выражения вроде "вау" или "мурашки", однако сам критик предпочитает более аргументированный подход, подчеркивая как сильные, так и слабые стороны выступлений.

Ранее Марк Эйдельштейн рассказал о впечатлениях от Голливуда.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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