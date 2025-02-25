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Брухунова о фильме Пророк с Юрием Борисовым: Александр Сергеевич не перевернулся в гробу

1:12
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась своим впечатлением от просмотра фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрием Борисовым в главной роли.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова посмотрела фильм "Пророк. История Александра Пушкина", так как её привлёк актёрский состав и многообещающий трейлер.

"Смею надеяться, что Александр Сергеевич не "перевернулся в гробу" от столь вольной интерпретации своей жизни", — написала Татьяна в соцсетях.

Жена Петросяна признала, что многим оказался не по душе рэп, который в фильме читали даже царственные особы.

Она назвала это нетривиальным художественным приёмом. Огорчило Татьяну, по её словам, исторические нестыковки, связанные с распущенностью Натальи Гончаровой.

"Откровенные платья, не соответствующие времени, пьяно-вульгарные вечеринки, обилие обнажённых девушек на приёмах и другие непотребства", — выразила своё возмущение Брухунова.

Несмотря на это, она решила показать фильм сыну Вагану через пять лет, так как хочет, чтобы сын знал, что гений — тоже человек.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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