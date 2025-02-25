Бывший муж Полины Гагариной опубликовал редкое фото с повзрослевшей дочерью

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Фотограф Дмитрий Исхаков, бывший супруг певицы Полины Гагариной, поделился в социальных сетях редким снимком, на котором он запечатлён вместе со своей семилетней дочерью Мией. Это фото он опубликовал в свой день рождения.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дмитрия Исхакова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Исхаков с дочерью

Подписчики были в восторге от фотографии, отметив, как сильно Мия похожа на своего отца: "Папина копия", "Какая красивая девочка", "Ваша дочь — ваше лучшее продолжение", "Настоящая безусловная любовь".

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина были женаты шесть лет, но в декабре 2020 года пара официально объявила о разводе, не объясняя причин своего расставания.

В одном из интервью фотограф признался, что переживал за дочь, когда она проводила время с новым партнёром Гагариной. Из-за этого он отказывался давать разрешение на выезд ребёнка за границу. Однако позже бывшие супруги смогли прийти к согласию по всем вопросам, связанным с воспитанием дочери.

На протяжении шести лет родители держали свою дочь втайне от общественности, публикуя только снимки, на которых лицо Мии было скрыто. Лишь в мае 2023 года Гагарина впервые представила свою дочь публике, выступив с ней на одном из концертов.

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Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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