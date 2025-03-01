Сергей Зверев признался, что втихаря выпивает со своей бывшей тёщей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев рассказал, что сохранил хорошие отношения со своей бывшей тёщей.

Фото: https://www.instagram.com/zverevsuperstar by Инстаграм Сергея Зверева is licensed under public doman Певец Сергей Зверев

Сергей Зверев посетил балет "Лебединое озеро" в постановке Московского государственного театра балета классической хореографии.

Гуру моды выбрал для похода на классический балет чёрный костюм с перьями, поэтому сам был похож на чёрного лебедя.

"Когда сказали, что в зале будет бывшая с моей любимой тёщей, с которой мы иногда втихаря побухиваем", — написал Сергей под фото в социальных сетях.

Зверев в юности был женат на племяннице госслужащего по имени Елена. Брак не просуществовал долго. В 2004–2005 годах Сергей Зверев жил с певицей Сашей Project (Александрой Гинзбург).

Ранее Сергей Зверев раскрыл страшные подробности гибели племянника, который служил в зоне СВО.

Уточнения

Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.



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