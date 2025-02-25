Певица Алсу пожаловалась на тяжёлое состояние после развода с Яном Абрамовым

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Певица Алсу поведала, в каком состоянии находилась после расставания с мужем Яном Абрамовым.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Алсу призналась, что после развода с мужем погрузилась в себя настолько, что её не радовали даже дети.

Только специалист, по словам певицы, помог ей выйти из депрессивного состояния. Она заявила, что поднималась с самого дна, потеряв свой внутренний свет.

Исполнительница хита "Зимний сон" вспомнила, что пробуждалась в полной апатии, не имея желания работать, заниматься творчеством или проводить время с детьми.

Только психолог напомнил Алсу, по её признанию в интервью с Psychologies, что ей есть за что себя ценить и уважать.

Ранее певица Алсу выдвинула ряд серьёзных требований к бывшему мужу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



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