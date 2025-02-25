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Алла Пугачёва пошутила над 11-летним сыном Гарри

0:46
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва продемонстрировала склонность своего сына Гарри преувеличивать.

Сын Аллы Пугачёвой Гарри Галкин
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman
Сын Аллы Пугачёвой Гарри Галкин

Алла Пугачёва поделилась кадрами с 11-летним сыном Гарри. На кадрах мальчик запечатлён на рыбалке. Мальчику удалось поймать небольшую рыбку.

На следующем фото ребёнок руками демонстрирует, что его улов был огромен.

"Папа! Вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую", — привела слова наследника Примадонна.

Ранее Максим Галкин* написал пост, в котором выразил скорбь по поводу того, что СВО продолжается уже три года. Он заявил, что всё это время пытается образумить россиян. 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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