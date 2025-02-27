Автомобиль раздора: Пригожина обвинили в хвастовстве из-за его предстоящей покупки

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин решил купить дорогой автомобиль, выложил в своём личном блоге несколько вариантов и попросил подписчиков посоветовать ему, какой выбрать, однако пользователи Сети не оценили его просьбу.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Пригожина обвинили в том, что он дразнит людей, которые не могут себе позволить жить так же роскошно, и напомнили ему о разнице в финансовом положении таких, как он, и таких, как простые люди.

"Издеваетесь, дядя Йося? Некоторые выбирают, какой хлеб купить", — написал один из подписчиков.

Пригожин не стал молчать и ответил, что и в его жизни есть проблемы, причём столько, что не каждый справился бы с таким объёмом. Также он написал, что заработок зависит от того, кто на кого учился.

"Странно, что выбор автомобиля и совет подписчиков вам кажется хвастовством", — подытожил продюсер.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».



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