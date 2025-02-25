Канада ополчилась на Познера: реакция журналиста

Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил своё недоумение в связи с введением санкций против него Канадой.

Фото: youtube.com by канал Forbes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Познер

В беседе с NEWS.RU он отметил, что не был в курсе происходящего и не может предположить, почему его включили в санкционный список.

"Ничего не думаю по этому поводу, кроме недоумения, ничего не могу сказать", — заявил Познер.

Канада ввела санкции против 33 физических и 44 юридических лиц из России.

Также 16-й пакет санкций был опубликован Европейским союзом, в который попали Михаил Галустян и Юлия Барановская. Шоумен и юморист считает, что европейским политикам, возможно, больше нечм ответить, раз они решили ограничивать артистов и комиков.

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Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж) — советский, российский и американский пропагандист, журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.



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