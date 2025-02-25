Джастин Бибер публично высказался о полугодовалом сыне

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский певец Джастин Бибер принял участие в благотворительном хоккейном матче Skate For LA Strong, который состоялся в воскресенье. Во время мероприятия он поделился с журналистами мыслями о полугодовалом сыне Джеке Блюзе Бибере.

Фото: youtube.com by канал Клим Сидоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джастин Бибер

Джастин Бибер с нетерпением ждёт, когда его ребёнок сможет встать на коньки. На вопрос журналиста: «А что, сейчас ещё слишком рано?», певец с уверенностью ответил: «Никогда не рано!».

Джастин Бибер впервые стал отцом в августе 2024 года, когда его жена Хейли родила сына. Знаменитые супруги не раскрывают лицо мальчика в социальных сетях и нечасто говорят о нём публично.

Во время мероприятия Бибер подчеркнул, что рад быть со своей семьёй, тем самым давая понять, что слухи о возможном разводе с Хейли не имеют под собой оснований.

Ранее Катерина Ковальчук поделилась снимком, на котором она отмечает свой день рождения в компании мужа и его матери.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.