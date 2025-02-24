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Катерина Ковальчук отметила день рождения в компании знаменитого мужа и свекрови

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук отпраздновала своё 32-летие в компании супруга, известного комика Гарика Харламова, и его матери Натальи Харламовой. Торжество прошло в караоке-клубе "Невские мелодии" в Барвихе.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов
Фото: instagram.com by личный аккаунт Катерины Ковальчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Именинница поделилась яркими моментами с праздника в социальных сетях. Для своего торжества она выбрала красное платье и туфли в тон. Гарик Харламов, как обычно, появился в белой футболке, спортивной кофте и бейсболке.

Наталья Харламова, с которой у Катерины сложились тёплые отношения, также выбрала красное платье. Весь вечер гости пели и танцевали, а затем на сцену вынесли праздничный торт с малиной.

Гарик Харламов поздравил свою жену в социальных сетях, но отметил, что сделал это только для галочки, так как всё равно успел поздравить её лично.

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Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер. 

Екатери́на (Катерина) Леони́довна Ковальчу́к (Харламова) (род. 20 февраля 1993, Сыктывкар, Республика Коми, Россия) — российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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