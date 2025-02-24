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Представитель Джастина Бибера ответил на слухи о наркозависимости Джастина Бибера: он под кайфом

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский певец Джастин Бибер, как утверждает TMZ со ссылкой на его представителя, не употребляет наркотические вещества.

Джастин Бибер
Фото: youtube.com by канал Клим Сидоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джастин Бибер

Источник в резкой форме заявил, что постоянные слухи, которые появляются вокруг артиста, утомительны и изнурительны, поскольку люди склонны поддерживать лишь негативные и вредные истории.

Представитель семьи Биберов заверил, что у супругов всё в порядке в отношениях, несмотря на регулярные сплетни о разводе. Сообщается, что за последний год Джастин Бибер прекратил общение с несколькими друзьями и коллегами, потому что они перестали приносить ему пользу.

В публикации утверждается, что певец находится "под кайфом не от веществ, а просто от жизни": он занят воспитанием своего маленького сына, заботится о жене и работает над новой музыкой.

Ранее Саша Савельева поделилась редкими кадрами с мужем.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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