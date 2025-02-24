Савельева опубликовала видео с мужем в годовщину отношений: Love is...

Певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева в личном блоге поделилась кадрами с мужем, актёром Кириллом Сафоновым, и поздравила его с годовщиной отношений.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Саши Савельевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Вместе с супругом артистка записала юмористический ролик в бассейне, напомнив, что они вместе уже 16 лет.

"Любовь — это смеяться, когда он пародирует тебя. С годовщиной нас. 16 лет вместе", — написала она.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева поженились в 2010 году, а через девять лет у них родился сын Леон. Пара до сих пор скрывает лицо мальчика.

Певица ранее признавалась, что покажет сына только тогда, когда он сам попросит её об этом. В настоящее время он не стремится к публичности.

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Уточнения

Алекса́ндра Влади́мировна (Са́ша) Саве́льева (род. 25 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» (2002—2019), образованной в 2002 году на проекте «Фабрика звёзд-1».



Кири́лл Лео́нович Сафо́нов (род. 21 июня 1973, село Ермаковское, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа.



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