Названы имена двух див российской эстрады

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина, в беседе с Ura.ru, выразила мнение, что на российской эстраде есть две настоящие дивы — она сама и Азиза.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Kozyrev, Vladimir Bogdanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выступление

По словам артистки, она часто слышит подобные высказывания от коллег и знакомых. Именно поэтому она считает, что Азиза должна стать победителем в пятом сезоне шоу "Суперстар!".

Ольга Зарубина охарактеризовала свою коллегу как яркую и профессиональную исполнительницу.

"Я даже не сомневалась, что Азиза станет одним из главных фаворитов этого сезона. В этом выпуске она исполнила очень тяжёлую песню, настоящий реквием, который тронул всех", — заявила Зарубина.

Азиза выступила с песней "Каждому своё" Юрия Шатунова и набрала наибольшее количество баллов.

Ранее Селена Гомес прокомментировала слухи о своём экстремальном похудении.

Уточнения

О́льга Влади́мировна Зару́бина (урождённая — Ивано́ва; род. 29 августа 1958, Москва) — советская и российская эстрадная певица и актриса. Победительница 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.