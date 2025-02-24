Селена Гомес раскрыла причину экстремального похудения

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица и актриса Селена Гомес произвела настоящий фурор на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США. Её преображение за считанные дни вызвало множество слухов о приёме препарата "Оземпик".

Фото: youtube.com by канал Entertainment Tonight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Селена Гомес

Артистка поспешила опровергнуть эти домыслы, выступив в TikTok. Она рассказала своим поклонникам, что её резкое похудение было вызвано лечением волчанки и кишечного заболевания, из-за которых она испытывала постоянную тошноту.

"Я не жертва. Я просто человек", — заявила Селена, объясняя свои перемены во внешности.

Из-за лечения волчанки артистка столкнулась с набором веса. Специалисты подтверждают, что такие скачки веса абсолютно естественны при этом заболевании.

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Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.



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