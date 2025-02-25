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Голос во сне назвал Катю Лель Россией: певица озвучила пророчество о сроке окончания СВО

0:44
Шоу-бизнес

Катя Лель видела сон, в котором её назвали Россией и предсказали срок окончания спецоперации. Об этом певица рассказала в беседе с NEWS.ru.

Москва
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Москва

Голос в сновидении сообщил Лель, что окончание СВО уже совсем близко — в этом году. Исполнительница хита "Мой мармеладный" уверена, что этот сон вещий, и теперь ждёт его исполнения наяву. Она не сомневается в том, что Россия выйдет из конфликта победителем.

"Во сне ко мне обращались: "Россия". Я понимаю, что обращались не только ко мне, но я осознала, что это я. Чётко слышала: "Готовься — скоро победа, совсем скоро". Теперь ждём чуда, так всё и будет", — рассказала певица.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (имя при рождении — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси» и других.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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