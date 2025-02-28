Волочкова показала, какое платье выбрала для свадьбы дочери

Балерина Анастасия Волочкова присмотрела себе платье для празднования свадьбы дочери Ариадны.
Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором предстала в золотистом платье с открытыми плечами и шлейфом.
"Добрые люди, помогите, пожалуйста, выбрать платье на свадьбу моей дочери Ариадны Волочковой", — написала под кадрами звезда балета.
Волочкова намерена организовать шикарную свадьбу дочери во дворце. Она загорелась идеей устроить роскошное мероприятие, поэтому в штыки восприняла слова мачехи Ариадны Елены Николаевой о скромной свадьбе.
Экс-прима Большого театра уверена, что Николаева просто завидует падчерице.
Ранее телеведущая Елена Николаева объяснила, почему отец не подарит квартиру дочери Волочковой.
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Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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