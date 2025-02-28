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Волочкова показала, какое платье выбрала для свадьбы дочери

1:01
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова присмотрела себе платье для празднования свадьбы дочери Ариадны.

Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором предстала в золотистом платье с открытыми плечами и шлейфом.

"Добрые люди, помогите, пожалуйста, выбрать платье на свадьбу моей дочери Ариадны Волочковой", — написала под кадрами звезда балета.

Волочкова намерена организовать шикарную свадьбу дочери во дворце. Она загорелась идеей устроить роскошное мероприятие, поэтому в штыки восприняла слова мачехи Ариадны Елены Николаевой о скромной свадьбе.

Экс-прима Большого театра уверена, что Николаева просто завидует падчерице.

Ранее телеведущая Елена Николаева объяснила, почему отец не подарит квартиру дочери Волочковой.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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