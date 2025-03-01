Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка

Звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк рассказала о своём опыте озвучивания популярного мультфильма "Головоломка".
Олеся Железняк призналась, что это был её первый опыт озвучивания. Она надеялась, что ей предложат озвучивать персонажа по имени Радость, однако эту миссию доверили певице Натали.
"Режиссёр Геля Пирогова решила, что мне больше подходит Печаль! И я начала думать: "Как я смогу передать всю эту хрупкость, эту тихую боль?" — написала актриса в социальных сетях.
Железняк отметила, что Печаль — не просто плакса. Она увидела в этом персонаже мудрость и эмпатию. Её покорила искренность Печали.
Ранее сообщалось, что на экраны вышел мультфильм "Пигси: путешествие сквозь время" об искусственном интеллекте.
Оле́ся Влади́мировна Железня́к (род. 11 ноября 1974, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2020).
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