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Актриса Мария Кожевникова устроила фотосессию с мужем и сыновьями

0:39
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова показала пятерых мужчин своей семьи.

Актриса Мария Кожевникова с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman
Актриса Мария Кожевникова с семьёй

Мария Кожевникова разместила в социальных сетях кадры с мужем и четверыми сыновьями.

"Мои мужчины. Говорят, что надо любить одного, а я люблю пятерых!" — написала актриса под фото.

Она отметила, что все её мальчики разные, но в то же время похожие.

"Пока не показываю Александра, но это бомбические фотографии", — заверила Мария.

Ранее Мария Кожевникова призвала страну перестраиваться, чтобы семьи с детьми не чувствовали себя нищими.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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