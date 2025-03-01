Актриса Мария Кожевникова устроила фотосессию с мужем и сыновьями

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова показала пятерых мужчин своей семьи.
Мария Кожевникова разместила в социальных сетях кадры с мужем и четверыми сыновьями.
"Мои мужчины. Говорят, что надо любить одного, а я люблю пятерых!" — написала актриса под фото.
Она отметила, что все её мальчики разные, но в то же время похожие.
"Пока не показываю Александра, но это бомбические фотографии", — заверила Мария.
Ранее Мария Кожевникова призвала страну перестраиваться, чтобы семьи с детьми не чувствовали себя нищими.
Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ».
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