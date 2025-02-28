Собчак высказалась о конфузе Юрия Борисова на иностранной кинопремии

Ксения Собчак рассказала, как актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов оконфузились на престижной кинопремии.
Российский актёр Юрий Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США, равно как и его коллега по фильму "Анора" Марк Эйдельштейн.
В очередной раз кинопремия выскользнула из рук харизматичных звёзд кино.
Ксения Собчак уверена, что сердца зрителей церемонии у Борисова в кармане. Она рассказала, кокой конфуз произошёл с русскоговорящими артистами во время церемонии вручения кинопремий.
"Во время представления фильма на сцене Марк случайно прочёл на телесуфлере имя Майки Мэдисон как часть своей речи, а Юра в конце "поддержал" его техническим "Playback", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Собчак отметила, что иностранные СМИ были очарованы непосредственным поведением Юрия и Марка.
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.
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