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Татьяна Плаксина публично обратилась к матери Любови Успенской

0:51
Шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала в день рождения матери, что в очередной раз ей удалось выйти сухой из воды.

Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Фото: https://www.instagram.com/pacha_tati by Инстаграм Татьяны Плаксиной is licensed under public doman
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

В день рождения Любови Успенской дочь королевы русского шансона публично обратилась к матери, которой исполнился 71 год.

"Мы с тобой прошли через огонь и воду и вышли сухими из воды, благодарю той невероятной любви которая нас объединяет. Мы никогда не дадим друг другу упасть, всегда протянем руку помощи", — написала Татьяна в социальных сетях.

Плаксина поблагодарила родительницу за всеобъемлющую любовь.

Она пожелала королеве русского шансона чудес, ликования и воздаяния за все переживания.

Ранее Любовь Успенская показала, как весело проводит время с дочерью Татьяной Плаксиной.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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