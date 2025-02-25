Татьяна Плаксина публично обратилась к матери Любови Успенской

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала в день рождения матери, что в очередной раз ей удалось выйти сухой из воды.
В день рождения Любови Успенской дочь королевы русского шансона публично обратилась к матери, которой исполнился 71 год.
"Мы с тобой прошли через огонь и воду и вышли сухими из воды, благодарю той невероятной любви которая нас объединяет. Мы никогда не дадим друг другу упасть, всегда протянем руку помощи", — написала Татьяна в социальных сетях.
Плаксина поблагодарила родительницу за всеобъемлющую любовь.
Она пожелала королеве русского шансона чудес, ликования и воздаяния за все переживания.
Ранее Любовь Успенская показала, как весело проводит время с дочерью Татьяной Плаксиной.
Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.
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