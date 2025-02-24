Жерар Депардье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во Франции стартовало разбирательство, связанное с расследованием дела против знаменитого актёра Жерара Депардье.

Фото: https://vk.com/gerard_public by ВК-аккаунт Жерара Депардье is licensed under public doman Актёр Жерар Депардье

Жерара Депардье обвиняют в неуплате налогов и налоговом мошенничестве.

Об этом 24 февраля написала газета La Presse.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для автора марафона желаний Елены Блиновской шесть лет лишения свободы.

Как сообщают Известия, актёра заподозрили в отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, Депардье предъявили обвинения в том, что он незаконно проживал в Бельгии с 2013 года.

По данным инсайдеров, в рамках разбирательства во Франции и Бельгии состоялись обыски и слушания. Подчёркивается, что расследованием занялась Национальная финансовая прокуратура страны.

Уточнения

Жера́р Ксавье́ Марсе́ль Депардьё или Депардье́ (род. 27 декабря 1948, Шатору, Эндр, Франция) — французский актёр. Один из самых плодотворных актёров современности, он снялся в более чем 200 фильмах.



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