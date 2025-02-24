Максим Галкин* заявил, что пытается образумить своих соотечественников

Шоумен Максим Галкин* объяснил, что старается поддержать украинцев и образумить россиян.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях пост с надписью 1097 дней.
Так супруг Аллы Пугачёвой обозначил трёхлетнюю годовщину с момента начала СВО.
Он назвал этот период днями горя и смертей.
"Всё это время я стараюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников… Не знаю, что писать сегодня… Где найти слова утешения и надежды?" — написал шоумен в "Инстаграме"**.
Ранее певица Алла Пугачёва бурно отреагировала на видео Максима Галкина, в котором он исполняет грузинские песни и пьёт вино.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала».
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