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Максим Галкин* заявил, что пытается образумить своих соотечественников

0:59
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* объяснил, что старается поддержать украинцев и образумить россиян.

Шоумен Максим Галкин
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Шоумен Максим Галкин

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях пост с надписью 1097 дней.

Так супруг Аллы Пугачёвой обозначил трёхлетнюю годовщину с момента начала СВО.

Он назвал этот период днями горя и смертей.

"Всё это время я стараюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников… Не знаю, что писать сегодня… Где найти слова утешения и надежды?" — написал шоумен в "Инстаграме"**.

Ранее певица Алла Пугачёва бурно отреагировала на видео Максима Галкина, в котором он исполняет грузинские песни и пьёт вино.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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