Травма позвоночника изменила всё: Питер Гэбриэл ошеломил признанием о здоровье и карьере

Экс-солист Genesis Питер Гэбриэл рассказал о своём здоровье, последнем концерте группы и травме Фила Коллинза, повредившей его позвоночник.
Легендарный фронтмен Genesis в редком интервью объяснил, что не "жаждет" больше записывать музыку.
"Я всё время думаю, что мне нужно спуститься в студию и посмотреть, что происходит, но я больше не хочу этого, — сказал он журналу MOJO. — Дело в том, что я был болен, то есть очень болен".
Питер Гэбриэл, который был солистом Genesis с 1967 по 1975 год, также рассказал журналу о здоровье Коллинза во время последнего концерта группы в Лондоне в марте 2022 года.
"Фил был не в такой хорошей форме, как раньше, но они проделали отличную работу", — сказал он.
Коллинз, который является отцом звезды сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз, в 2007 году получил травму позвоночника, повредившую позвонки в верхней части шеи.
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