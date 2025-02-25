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Травма позвоночника изменила всё: Питер Гэбриэл ошеломил признанием о здоровье и карьере

1:05
Шоу-бизнес

Экс-солист Genesis Питер Гэбриэл рассказал о своём здоровье, последнем концерте группы и травме Фила Коллинза, повредившей его позвоночник.

Музыкант Питер Гэбриэл
Фото: https://vk.com/peterbriangabriel by Вк-аккаунт Питера Гэбриэла is licensed under public doman
Музыкант Питер Гэбриэл

Легендарный фронтмен Genesis в редком интервью объяснил, что не "жаждет" больше записывать музыку.

"Я всё время думаю, что мне нужно спуститься в студию и посмотреть, что происходит, но я больше не хочу этого, — сказал он журналу MOJO. — Дело в том, что я был болен, то есть очень болен".

Питер Гэбриэл, который был солистом Genesis с 1967 по 1975 год, также рассказал журналу о здоровье Коллинза во время последнего концерта группы в Лондоне в марте 2022 года.

"Фил был не в такой хорошей форме, как раньше, но они проделали отличную работу", — сказал он.

Коллинз, который является отцом звезды сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз, в 2007 году получил травму позвоночника, повредившую позвонки в верхней части шеи.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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