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Дети – новый реквизит? Илон Маск шокировал публику циничным пиаром

1:30
Шоу-бизнес

Американского миллиардера Илона Маска заподозрили в циничной эксплуатации своих наследников.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Технологический миллиардер и фанат фашистских приветствий не просто переехал в правительственные покои — он, похоже, перевёз туда и своих детей.

В последние пару недель мини-Маски появлялись на громких политических мероприятиях, порождая нескончаемый поток мемов, заголовков и аналитических статей.

Например, трое маленьких детей Маска были на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в прошлый четверг.

Четырёхлетний сын Маска, X Æ A-Xii (которого часто называют "Икс"), теперь уже что-то вроде закалённого государственного деятеля. Пока Маск разглагольствовал о демократии, Икс выглядел так, будто предпочёл бы посмотреть "Щенячий патруль".

Недавняя волна заявлений Маска о воспитании детей вызвала раскол в обществе. Его сторонники, похоже, считают это очень милым и признаком того, что миллиардер — не только спаситель Америки и человеческой цивилизации, но и лучший в мире отец,

Другие считают, что Маск выставляет напоказ своих бедных детей перед камерами. Это выглядит совершенно корыстно. Приводить детей на работу, чтобы проводить с ними больше времени в плотном графике, — это одно. Носить их с собой как реквизит для фотографий, как это, похоже, делает Маск, — совсем другое.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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