Рианна рассказала, что Фаррелл Уильямс назвал её сына в честь себя

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Певица Рианна поведала, почему её сын получил необычное имя. Она призналась, что все ждали появления на свет девочки.

Фото: https://vk.com/rihannaentertainment by ВК-аккаунт певицы Рианны is licensed under public doman Певица Рианна

Рианна рассказала, что её второй сын получил свое имя Риот от Фаррелла Уильямса.

"Он дал нам это имя, думая, что это будет девочка, потому что он увидел кое-что в Интернете", — сказал певец в для Harper's Bazaar.

Предложенное Уильямсом имя связано с музыкой её семьи. Rocky, который состоит в отношениях с Рианной с 2020 года и является отцом обоих её детей, сотрудничал с Уильямсом в работе над треком "Riot (Rowdy Pipe'n)", который, по-видимому, намекает на его отношения с Рианной (которую он называет в песне "женой").

Трек был выпущен в июле 2023 года, менее чем за месяц до рождения Riot, и, как ожидается, войдёт в четвёртый альбом рэпера "Don't Be Dumb".

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.



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