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Прилучный нашёл необходимую поддержку в браке с Брутян после неудачного брака с Муцениеце

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В браке с актрисой Зепюр Брутян Павел Прилучный, по мнению семейного психолога и психотерапевта Анастасии Кардиакос, обрёл необходимую ему мягкость, заботу и поддержку. Об этом она рассказала в беседе с "Радио 1".

Павел Прилучный
Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Павел Прилучный

Кардиакос объяснила, что в детстве актёр потерял отца, и это оказало значительное влияние на формирование его личности. В браке с Агатой Муцениеце, по её словам, ему могло не хватать "материнской заботы и чуткости", поскольку яркая артистка сама искала опору в муже.

Из-за этого мужское эго Прилучного пошатнулось, и в его жизни появились проблемы, такие как алкогольные зависимости и случаи применения физической силы.

Анастасия Кардиакос не уверена, что брак Прилучного и Брутян будет идеальным и долговечным. Всё будет зависеть от того, как будут развиваться их отношения.

Ранее Иосиф Пригожин поделился своим мнением о дальнейшей карьере Валерии.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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