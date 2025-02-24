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Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица Валерия обязательно проведёт несколько прощальных концертов перед выходом на заслуженный отдых. Его слова передаёт Общественная служба новостей.

Певица Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Арефьева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Валерия

Пригожин также заверил, что Валерия будет время от времени выступать, однако гастрольные туры и сольные концерты останутся в прошлом.

"Больше 30 лет работы на сцене — это непростое испытание. За это время Валерия изменилась и стала другой. Но у неё есть золотое правило: уходить на пике", — так объяснил продюсер решение певицы завершить музыкальную карьеру.

Он подчеркнул, что никому не хочется видеть стареющих артистов, которые с трудом попадают в ноты. Однако в России есть певцы, которые заявляют об уходе со сцены, но продолжают выступать, утомляя своих слушателей.

По словам Пригожина, Валерия уже внесла свой вклад в развитие российской музыкальной индустрии и навсегда вписала своё имя в историю. Теперь она планирует посвятить себя семье и воспитанию внуков.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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