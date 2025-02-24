Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица Валерия обязательно проведёт несколько прощальных концертов перед выходом на заслуженный отдых. Его слова передаёт Общественная служба новостей.
Пригожин также заверил, что Валерия будет время от времени выступать, однако гастрольные туры и сольные концерты останутся в прошлом.
"Больше 30 лет работы на сцене — это непростое испытание. За это время Валерия изменилась и стала другой. Но у неё есть золотое правило: уходить на пике", — так объяснил продюсер решение певицы завершить музыкальную карьеру.
Он подчеркнул, что никому не хочется видеть стареющих артистов, которые с трудом попадают в ноты. Однако в России есть певцы, которые заявляют об уходе со сцены, но продолжают выступать, утомляя своих слушателей.
По словам Пригожина, Валерия уже внесла свой вклад в развитие российской музыкальной индустрии и навсегда вписала своё имя в историю. Теперь она планирует посвятить себя семье и воспитанию внуков.
Ранее Алла Пугачёва отметилась в комментариях под новым постом Кристины Орбакайте.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.