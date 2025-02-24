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Алла Пугачёва прокомментировала пост Кристины Орбакайте: что написала певица?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва поделилась своим впечатлением от публикации дочери Кристины Орбакайте в её личном блоге.

Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте
Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

В своём видео Кристина Орбакайте запечатлела зимнюю прогулку в Литве. Она предстала в пуховике, меховой шапке и солнечных очках. К ролику певица добавила песню своей матери "Озеро надежды".

Алла Пугачёва с восторгом прокомментировала публикацию дочери: "Красавица моя".

Поклонники Кристины Орбакайте согласились с её родительницей, отметив, как великолепно она выглядит. Однако сама певица не стала отвечать ни маме, ни своим подписчикам.

Недавно Алла Пугачёва также отреагировала на свежий ролик своего мужа, юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом), признавшись ему в любви.

Ранее Niletto рассказал, кто помогает ему писать новые песни.

* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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