Никакой интриги: жена Курбана Омарова объяснила, почему скрывает имя сына, и назвала день, когда его сообщит

Жена Курбана Омарова сообщила в личном блоге, что она не скрывает имя своего новорождённого сына. Валерия Омарова просто пережидает время, чтобы его сообщить. Она назовёт его общественности, когда пройдёт 40 дней с момента рождения ребёнка.
"Никакой интриги нет, просто он такая кроха, хочется его беречь", — объяснила Валерия.
Она рассказала, что Курбан всецело поддерживает её и во всём помогает, например, встаёт по ночам, чтобы посидеть с ребёнком, если тот просыпается. По словам Валерии, мальчик ещё не привык спать в кроватке.
"Его кроватка как-то ему не очень нравится пока, любит спать в большом коконе, но там долго нельзя, перекладываю или на руках", — поделилась Омарова.
Новорождённый ребёнок — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.
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