Певец Niletto раскрыл, что вдохновляет его писать новые композиции

Певец Niletto (настоящее имя Даниил Прытков) в эфире шоу Павла Воли на телеканале ТНТ поделился неожиданной мотивацией для создания новых композиций.
Он рассказал, что утратил интерес к тому, чтобы просто сочинять музыку. Однако его вдохновляет идея писать песни для мультфильмов. В студии он представил свою композицию, созданную для "Простоквашино".
"Это всегда вдохновляет на написание песен. Одно дело — просто создать классную песню, а другое — написать её для мультфильма, особенно для такого легендарного, как "Простоквашино", — сказал он.
Интересно, что в эпизоде, где звучала музыка артиста, он сам появился в нарисованном виде. По сюжету он помогал дяде Фёдору готовиться к сдаче норм ГТО.
Также известно, что Niletto является автором трёх саундтреков к анимационному фильму "Формула воды".
Ранее сообщалось, что Ричард Гир с женой и детьми покинул Испанию.
Niletto (настоящее имя — Дани́л Серге́евич Прытко́в; род. 1 октября 1991, Тюмень, РСФСР, СССР) — российский певец, танцор.
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