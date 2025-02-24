Жена Басты показала редкое фото с младшей дочерью: еле уговорила

Жена рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко в личном блоге показала свою младшую дочь Василису, которая избегает публичности.
Супруга музыканта призналась, что ей с трудом удалось уговорить девочку на совместную съёмку.
"Совсем не хочет показываться. Еле упросила", — отметила бизнесвумен.
Старшая дочь пары также отказывается от публичности. Однако в день своего 15-летия Мария разрешила матери опубликовать свежее фото с ней. Поклонники пришли в восторг от внешности девушки и отметили, что она взяла лучшее от своих родителей.
Баста и Пинская поженились 11 июня 2009 года. После официальной регистрации брака в ЗАГСе он убедил свою жену обвенчаться. Бизнесвумен благодарна мужу за настойчивость, так как она ни разу не пожалела о своём решении.
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Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
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