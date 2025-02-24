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Жена Басты показала редкое фото с младшей дочерью: еле уговорила

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко в личном блоге показала свою младшую дочь Василису, которая избегает публичности.

Дочь Басты и Елены Пинской
Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Пинской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дочь Басты и Елены Пинской

Супруга музыканта призналась, что ей с трудом удалось уговорить девочку на совместную съёмку.

"Совсем не хочет показываться. Еле упросила", — отметила бизнесвумен.

Старшая дочь пары также отказывается от публичности. Однако в день своего 15-летия Мария разрешила матери опубликовать свежее фото с ней. Поклонники пришли в восторг от внешности девушки и отметили, что она взяла лучшее от своих родителей.

Баста и Пинская поженились 11 июня 2009 года. После официальной регистрации брака в ЗАГСе он убедил свою жену обвенчаться. Бизнесвумен благодарна мужу за настойчивость, так как она ни разу не пожалела о своём решении.

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Уточнения

Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону), более известный под псевдонимом Ба́ста — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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