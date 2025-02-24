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Михаил Галустян отреагировал на санкции Евросоюза: нечем крыть

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян поделился, что попадание в санкционный список Евросоюза стало для него полной неожиданностью. Он отметил, что всегда старался приносить людям радость.

Михаил Галустян
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Галустян

Артист предположил, что европейским политикам просто нечего возразить, раз они решили ввести санкции против деятелей культуры и комиков.

"Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы ещё обязательно увидимся!", — цитирует Галустяна "Газета.ру".

Напомним, что Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, в который вошли 48 человек. Среди них оказались Михаил Галустян, Юлия Барановская, Андрей Карякин и другие.

Впервые Евросоюз ввёл запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

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Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), ранее известен был как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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