Михаил Галустян отреагировал на санкции Евросоюза: нечем крыть

Юморист Михаил Галустян поделился, что попадание в санкционный список Евросоюза стало для него полной неожиданностью. Он отметил, что всегда старался приносить людям радость.
Артист предположил, что европейским политикам просто нечего возразить, раз они решили ввести санкции против деятелей культуры и комиков.
"Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы ещё обязательно увидимся!", — цитирует Галустяна "Газета.ру".
Напомним, что Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России, в который вошли 48 человек. Среди них оказались Михаил Галустян, Юлия Барановская, Андрей Карякин и другие.
Впервые Евросоюз ввёл запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
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Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), ранее известен был как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.
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Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.